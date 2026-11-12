Pioli costa caro alla Fiorentina: l'esonero e le risoluzioni dello staff pesano per 10 milioni sul bilancio 2025/2026.

Filippo Caroli
Mancini

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Nella lunga relazione di bilancio della Fiorentina relativa alla stagione 2025/2026, c'è una voce che desta particolare attenzione. Ed è quella relativa ai costi del personale, soprattutto per quello che riguarda l'ex tecnico Stefano Pioli.

L'esonero dell'allenatore parmigiano ha infatti fatto lievitare i costi di circa 10 milioni di euro. Una cifra decisamente importante che ha fatto lievitare la voce relativa ai costi. Questo il passaggio all'interno della relazione:

Soprattutto a causa della prima squadra maschile, i costi del personale sono aumentati di € 36,3 milioni, includendo una serie di rinnovi contrattuali per giocatori chiave con stipendi più elevati e nuovi acquisti che, complessivamente, hanno generato un costo del lavoro aggiuntivo di € 18 milioni; inoltre, i bonus e le indennità di fine rapporto hanno aggiunto € 7 milioni a questo totale, rispetto alla stagione precedente. Inoltre, l'esonero dell'ex allenatore e del suo staff nel novembre 2025 ha comportato un aumento dei costi del personale pari a ulteriori € 10 milioni a causa delle relative risoluzioni contrattuali effettuate nel maggio 2026.
Pioli

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