Un ritorno in patria finora avvolto dalle ombre e avaro di soddisfazioni personali. Lucas Beltran, trasferitosi ufficialmente dalla Fiorentina al River Plate il 2 luglio 2026 con la formula del prestito a 500 mila euro con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni (più il 50% sulla futura rivendita), sta vivendo un momento di forte appannamento realizzativo a Buenos Aires. Nel Torneo Clausura la punta ha collezionato 15 presenze mettendo a segno un solo gol, peraltro su rigore nella gara vinta 2-0 contro l'Aldosivi. A completare un bilancio complicato ci s'è messa anche la sfortuna nel Superclasico dello scorso 1° novembre contro il Boca Juniors: Beltran è stato sacrificato e richiamato in panchina già al 13' per far posto al difensore Rivero, a causa del cartellino rosso diretto rimediato dal compagno (ed ex viola) Lucas Martinez Quarta.

Sacrificio e sponde, ma sotto porta è crisi: il parallelismo con Firenze

Nonostante la riconquista della maglia da titolare ai danni di Driussi e un lavoro apprezzabile nel gioco di sponda per i compagni, testimoniato dai 3 assist messi a referto finora, la prolungata astinenza negli ultimi sedici metri sta preoccupando non poco l'ambiente dei Millonarios. Aggiungendo l'unica apparizione in Coppa Argentina, lo score totale recita appena 1 rete e 3 assist in 16 gare complessive. Una difficoltà negli ultimi metri che a Firenze era già emersa in maniera evidente durante le gestioni di Italiano e Palladino e che continua a perseguitare l'attaccante argentino anche nella sua nuova avventura con la maglia del River.

La crisi del reparto offensivo e la sfida al Lanus nei playoff

Il momento no di Beltran si inserisce in un contesto più ampio di sofferenza per l'intero reparto avanzato della squadra, un fattore che appesantisce le ambizioni della formazione di Buenos Aires, viste anche le premature uscite in Coppa Argentina e Coppa Sudamericana. Il River Plate ha chiuso la prima fase del torneo al quarto posto in classifica e si appresta ora ad affrontare gli ottavi di finale dei playoff di Clausura contro il Lanus. Per superare il turno e proseguire la corsa verso il titolo, il River avrà disperatamente bisogno del miglior Beltran, chiamando l'ex numero 9 viola a sbloccarsi definitivamente per ritrovare quel fiuto del gol troppe volte smarrito negli ultimi anni.