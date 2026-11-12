Un caso. Così definisce la situazione di Dodò alla Fiorentina tuttomercatoweb.com, che spiega come ormai il brasiliano sia finito ai margini del progetto tecnico viola. L'ex Shakhtar, si legge, è stato sul mercato fino al termine della sessione estiva ma sul tavolo di Paratici non sono arrivate offerte soddisfacenti ed è rimasto dunque in riva all'Arno. ma le cose potrebbero già cambiare a gennaio.

Secondo il portale, le parti stanno lavorando per una cessione nel corso del mese di gennaio, visto anche il suo contratto in scadenza il prossimo giugno. Tuttavia, non sarebbe da escludere una clamorosa opzione rinnovo, nel caso in cui, di nuovo, non potesse partire. E questo perché i rapporti fra l'entourage del ragazzo e la dirigenza della Fiorentina sono sempre stati puttosto distesi.