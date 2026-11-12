I ricordi dell'ex tecnico sulla sua ultima annata: "Ne parlai coi Niccolò e Carolina, i miei figli. Avevano ragione loro"
VIDEO - Mancini: "Fischi a Donnarumma? Spero in una buona risposta da San Siro"
"Dire di no alla Fiorentina per me non era possibile, anche se il desiderio di smettere in me è cresciuto lentamente"
Così Cesare Prandelli, ex tecnico della Fiorentina, intervistato da La Nazione nel magazine mensile di novembre. L'ex allenatore tra le altre anche della Nazionale italiana torna con la mente a quell'ultima stagione, nel 2020/21: "Durante il Covid le partite negli stadi deserti mi mettevano addosso una sensazione strana. Era un mondo irreale. Poi a Genova contro la Sampdoria ho sentito qualcosa di strano dentro di me, come una fitta al cuore. Un segnale…”.
Le parole dei figli
“Quando arrivavo al campo e parlavo coi dirigenti o coi ragazzi, mi sembrava come se le mie parole non contassero più nulla. Non mi sentivo coinvolto. Ne parlai coi Niccolò e Carolina, i miei figli. Mi dissero: “Hai lavorato in questo mondo cinquant’anni. Adesso puoi iniziare a fare il nonno’’. Avevano ragione”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA