L'ex centrocampista viola, Massimo Ambrosini, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

"Vedo una squadra con tantissimo talento, guidata da un allenatore coraggioso e ricco di idee. Manca però una fase difensiva adeguata e il giusto equilibrio per supportare questa audacia. Se scegli di scendere in campo con un centrocampo che fa poco filtro, devi necessariamente disporre di difensori forti nei duelli individuali. Jimenez ha un talento esuberante, ma concede e concede troppo alle sue spalle, proprio come Vieri. Dragusin, dal canto suo, faticando a lavorare di reparto, rischia di andare in affanno. Oulai? Magari in pubblico Vanoli lo stuzzica per stimolarlo, mentre nel privato adotta un approccio diverso: non conoscendo il carattere del ragazzo è difficile dirlo. Credo comunque che la convivenza tra Fagioli e Oulai sia complicata dal primo minuto: con una difesa che concede già molto, inserire due centrocampisti privi di grande sostanza diventerebbe un problema enorme per l'equilibrio complessivo."

La qualità viola

Mastantuono?

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. È giusto premiare il coraggio dell'allenatore e non abbattersi per qualche risultato negativo, ma non bisogna nemmeno sfociare nello sconsiderato.: schierare insieme Fagioli, Oulai, Pedro Gonçalves, Atta, Mastantuono, Njie e Pellegrino richiederebbe un dominio assoluto della partita stile Barcellona e una difesa che non sbaglia letteralmente nulla. Azzardare un assetto del genere con così pochi punti in classifica è estremamente rischioso.""Possiede una qualità diversa rispetto alla media degli altri giocatori della Serie A. Per fare il definitivo salto di qualità deve imparare ad azzeccare sempre la scelta giusta nella giocata.. La base di partenza è eccellente, ma ovviamente bisogna inserirlo in un contesto tecnico-tattico ideale per esaltare al meglio le sue caratteristiche."