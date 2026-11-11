Napoli, critica durissima per Lucca: "È il peggior attaccante mai visto"

Dalla Turchia tornano le voci di mercato su Inao Oulai. Il giornalista sportivo Mehmet Özcan, vicino al Galatasaray, ha rilanciato l’ipotesi di un trasferimento a gennaio del centrocampista della Fiorentina al club di Istanbul.

�Oulai è andato alla Fiorentina controvoglia e vuole venire al Galatasaray. Non mi sorprenderei di vederlo ad Istanbul a gennaio», ha dichiarato il cronista turco.

Da alcune settimane si parla di una possibile offerta da circa 22 milioni di euro per il club viola. La previsione di Özcan appare però ottimistica, anche alla luce delle ultime scelte di Paolo Vanoli, che ha iniziato a dare più spazio al centrocampista ivoriano.