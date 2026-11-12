Alieu Njie ha parlato dall ritiro della Svezia. L'ala della Fiorentina ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua carriera a FotbollSkanalen:

"Ero in prova con l'AIK. Ho giocato una partita di allenamento contro lo Stocksund e poi credo che ci fossero anche gli osservatori del Torino. L'AIK mi aveva offerto un contratto per la loro U19. È quasi andata così. Ma quando è entrata in gioco Torino, non avrei detto di no. Era Serie A. E la Serie A è importante. In realtà mi è sempre piaciuto l'AIK, speriamo che in futuro possa giocare per loro (ride n.d.r)"

Sulle difficoltà nei primi mesi a Torino: " Sì, ci sono stati momenti davvero difficili. Sono stato solo e mi sono sentito piccolo. Ma ho comunque avuto il sostegno (da casa) anche da lontano. Ho corso dei rischi per me stesso e per la mia famiglia, per diventare il giocatore che voglio essere"