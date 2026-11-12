La Fiorentina potrebbe tornare su Bakayoko, dopo che in estate Paratici aveva messo gli occhi su di lui

Redazione VN
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Nonostante il corposo mercato estivo, la Fiorentina si ritrova ancora in difficoltà. Il reparto della ali sta comunque offrendo ottime prestazioni, con Mastantuono e Njie protagonisti. C'era un profilo che in estate piaceva a Fabio Paratici, ovvero Johan Bakayoko, ala del Lipsia, arrivato nel 2025 dal Psv.

Secondo l'esperto di mercato belga, Sacha Tavolieri, Bakayoko potrebbe lasciare Lipsia a gennaio. Nonostante l'addio di Diomandè, il belga non brilla, complici gli infortuni. La Fiorentina sarebbe ancora interessata al ragazzo, anche se Bakayoko è stato proposto ad alcuni club di Ligue 1 ed al Brugge. I tedeschi preferirebbero una cessione a titolo definitivo.

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