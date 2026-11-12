Nel corso del suo intervento ai microfoni di Toscana Tv, il doppio ex di Fiorentina e Juventus Marco Marchionni ha analizzato a fondo il pareggio per 2-2 di domenica scorsa al Franchi. L'ex giocatore viola ha espresso grande rammarico per l'occasione sprecata dagli uomini di Vanoli: "Vedendo l'andamento della partita e considerando che la Fiorentina è andata due volte in vantaggio, c'era l'opportunità concreta di vincere. Guardando le immagini della gara possiamo parlare senza dubbi di due punti persi: c'erano tutte le condizioni per portare a casa il bottino pieno".

La fiducia in Mister Vanoli e la gestione dei giovani nell'ambiente viola

Marchionni ha poi speso parole di grande stima per il lavoro dell'allenatore e per le dinamiche relative ai giovani in rosa: "Per me Vanoli è un bravissimo tecnico. La società ha valutato bene prima di effettuare la scelta, puntando su un profilo che già conosceva l'ambiente. Ci vuole tempo, ma ritengo possa dare il contributo adeguato per riportare la Fiorentina dove merita. I giovani? Oggi il calcio è cambiato e molti club ci puntano, ma schierarne tanti insieme non è facile. Ci vuole razionalità e il pieno supporto della società".

Coesistenza Fagioli-Oulai e la spinta sugli esterni

In chiusura, l'ex giocatore si è soffermato sulle coppie di centrocampo e sul potenziale offensivo dei viola: "Fagioli e Oulai possono coesistere assolutamente e fare il bene della Fiorentina. Quando il centrocampo non gira, ne risente l'intera squadra. Gli esterni d'attacco? Offrono soluzioni diverse per variare i sistemi di gioco e sanno essere devastanti. Tra tutti, Mastantuono è il giocatore con maggior talento: quando prende palla ha quel qualcosa in più".