La Fiorentina ha incassato 25 gol in 11 giornate, una media di 2,27 a partita. Sei sono arrivati negli ultimi tre incontri contro Atalanta, Sassuolo e Juventus, nei quali gli avversari hanno trovato spesso troppo spazio. Anche contro i bianconeri i viola hanno faticato a gestire le fasi decisive e a mantenere le distanze tra i reparti. Vanoli ha due settimane di sosta per lavorare sull’organizzazione difensiva, sulla lettura delle situazioni e sulla protezione dell’area.

I recuperi di Marin Pongracic e Luca Ranieri possono ampliare le scelte del tecnico. Il croato, atteso nelle prossime settimane dopo la lesione muscolare, offre esperienza e qualità in impostazione e può aiutare la squadra a tenere la linea più alta e a gestire meglio la profondità. Ranieri, già in panchina contro la Juventus, conosce i meccanismi viola e può dare aggressività e leadership al reparto.

Con più centrali a disposizione, Vanoli potrà trovare un partner complementare per Dragusin e permettere a Viery di crescere con meno pressione. Potrà anche scegliere la coppia in base all’avversario, dosando fisicità, velocità e qualità nella costruzione dal basso. La tenuta difensiva dipenderà anche dal lavoro del resto della squadra, chiamata a proteggere meglio la linea arretrata e a gestire il baricentro per aggredire gli avversari lasciando meno spazio alle loro spalle. Lo scrive la Nazione.