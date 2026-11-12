Vanoli punta sulla sua esperienza anche per la trasferta di Monza

Giovanni Zecchi
Mancini

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Paolo Vanoli ha schierato Pedro Gonçalves dal primo minuto contro la Juventus, da trequartista nel 4-2-3-1 tra Mastantuono e Njie, alle spalle di Pellegrino. Il portoghese ha battuto il calcio d’angolo da cui è nato il vantaggio viola, firmato di testa dal centravanti argentino, e ha avuto anche l’occasione per segnare, sprecandola da due passi.

La titolarità contro i bianconeri è arrivata dopo un graduale aumento del minutaggio. Gonçalves aveva giocato appena un minuto contro l’Atalanta, per poi lasciare il segno da subentrato nella trasferta contro il Sassuolo e guadagnarsi una maglia da titolare contro la Juventus.

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Vanoli punta sulla sua esperienza anche per la trasferta di Monza, alla ripresa del campionato. Il tecnico considera il portoghese un valore aggiunto in un gruppo con tanti giovani e lo ha indicato ai compagni, nello spogliatoio, come esempio di serietà e professionalità. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

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