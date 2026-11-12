Paolo Vanoli ha schierato Pedro Gonçalves dal primo minuto contro la Juventus, da trequartista nel 4-2-3-1 tra Mastantuono e Njie, alle spalle di Pellegrino. Il portoghese ha battuto il calcio d’angolo da cui è nato il vantaggio viola, firmato di testa dal centravanti argentino, e ha avuto anche l’occasione per segnare, sprecandola da due passi.

La titolarità contro i bianconeri è arrivata dopo un graduale aumento del minutaggio. Gonçalves aveva giocato appena un minuto contro l’Atalanta, per poi lasciare il segno da subentrato nella trasferta contro il Sassuolo e guadagnarsi una maglia da titolare contro la Juventus.

Vanoli punta sulla sua esperienza anche per la trasferta di Monza, alla ripresa del campionato. Il tecnico considera il portoghese un valore aggiunto in un gruppo con tanti giovani e lo ha indicato ai compagni, nello spogliatoio, come esempio di serietà e professionalità. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.