Acerbi rimane un opzione complicata, attenzione al brasiliano del Lecce

Giovanni Zecchi
Mancini

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Non solo il centrocampo, Fabio Paratici pensa a rinforzare anche la difesa. Secondo il Corriere Fiorentino, sono diversi i nomi sondati dalla Fiorentina:

Discorso diverso in difesa, dove l’opzione dello svincolato Acerbi era già stata accantonata per seguire altri profili in tempi più recenti, come Tiago Gabriel del Lecce, ma intanto le voci inglesi sull’interesse per il tedesco Neumann del Birmingham, attualmente in Championship, testimoniano che la ricerca è solo all’inizio. Tracciate le linee guida Paratici dovrà poi gestire anche il resto del mercato, tra prospettive future in porta e situazioni in sospeso.
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