Pierr-Emile Hojbjerg e Lucas Torreira sono nomi che piacciono
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Il Corriere Fiorentino si sofferma sul mercato della Fiorentina, sopratutto sul centrocampo. Fabio Paratici sta sondando diversi nomi:
Durante la breve gestione Grosso il mancato arrivo di mediani come Pierr-Emile Hojbjerg Hojbjierg o Lucas Torreira era stato uno dei motivi di attrito fra l’allenatore poi esonerato e la società, ed è lecito pensare che anche a gennaio entrambi i nomi tornino d’attualità. Sul danese del Marsiglia per il quale non mancano altre pretendenti (Juve inclusa) la stima è la stessa del mese di agosto, mentre l’uruguaiano e il suo entourage continuano a spingere per un ritorno a Firenze. Insomma è plausibile che qualche discorso interrotto possa esser ripreso, anche se per prospetti come il nazionale portoghese Palhinha, seguito in estate e poi finito al Benfica per 14 milioni di euro più 5 di bonus, immaginare rilanci è difficile.
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