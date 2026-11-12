A 17 anni ha lasciato Roma per inseguire il proprio sogno. Oggi, dopo il percorso in Primavera, le prime esperienze in Serie A e un Mondiale Under 20 da protagonista, Maya Cherubini guarda al futuro senza porsi limiti. La Fiorentina è diventata casa, il calcio una sfida quotidiana e la Nazionale maggiore il prossimo grande obiettivo. Ma dietro la crescita di una giovane calciatrice c'è anche un percorso personale fatto di sacrifici, consapevolezza e nuove ambizioni.

La giovane viola si è raccontata a ViolaNews, parlando del rapporto con mister Pablo Piñones-Arce, dell'esperienza in Polonia, del sogno azzurro e degli obiettivi della squadra. Senza nascondere le proprie ambizioni e con una nuova consapevolezza.

A 17 anni hai dovuto lasciare Roma, la tua città. Quanto è stato difficile affrontare questo cambiamento così giovane?

Il mio passaggio qui è stato voluto e cercato: non è stato un trauma sotto questo punto di vista. Sono sempre stata abbastanza autonoma e ai miei genitori ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto andare via di casa abbastanza presto. Magari il primo anno in convitto non è proprio come vivere da soli: ci sono orari da rispettare e alcune giornate in cui non puoi uscire. Dall'anno scorso, però, vivo da sola ed è tutta un'altra storia.

Sei arrivata a Firenze nell'estate del 2024, quando eri ancora molto giovane, iniziando dalla Primavera. Oggi hai già maturato esperienze importanti con la prima squadra. Quanto senti di essere cambiata, dentro e fuori dal campo, rispetto alla ragazza che è arrivata a Firenze?

Sicuramente sono cambiata a livello personale e di atteggiamento mentale. La stagione in Primavera è stata la più importante per me da quando sono qui, perché mi ha fatto ritrovare me stessa dopo che mi ero un po' persa a Roma. È stata la cosa che poi mi ha dato lo slancio per arrivare in prima squadra. L'anno scorso avevo tutto l'entusiasmo del mondo: ritrovarmi così giovane in un contesto nuovo mi dava tanta voglia di dimostrare.

Sei ancora giovanissima e, oltre alla carriera da calciatrice, c'è naturalmente anche una vita da ragazza della tua età. Sei riuscita a portare avanti il percorso di studi che avevi programmato?

Sì, ho dato da poco il primo esame a Scienze Motorie. Ho scelto questo percorso anche perché, una volta finita la carriera, mi piacerebbe restare in questo mondo: come allenatrice o anche come match analyst.

Allenamenti, partite, trasferte e studio, come riesci a conciliare tutti questi impegni?

Ora che frequento l'università è sicuramente più facile: ci alleniamo la mattina e poi ho tutto il giorno libero, durante il quale posso organizzarmi con lo studio. Fortunatamente, inoltre, l'università non ha l'obbligo di frequenza che potevi avere alle superiori.

Hai parlato di un possibile futuro in panchina: che tipo di allenatrice saresti?

Sicuramente cercherei un rapporto con le giocatrici, perché prima di tutto siamo persone, prima ancora che atlete. Penso che un allenatore debba capire i bisogni delle persone più che quelli della calciatrice.

A proposito di allenatori, che mister è Pablo Piñones-Arce? E' uno che crede tanto nelle giovani calciatrici?

Lui ci ha sempre ripetuto una cosa: a prescindere dall'età, se dimostriamo in allenamento di essere pronte e lui ci ritiene tali, giochiamo. Che tu abbia 40 o 16 anni, non fa differenza. Da questo punto di vista lui ci ha fatto sentire la sua più totale fiducia

Oggi ti senti ancora una giovane che deve conquistarsi il proprio spazio oppure inizi a percepire di avere anche tu un ruolo di responsabilità all'interno dello spogliatoio?

Alcune volte ci chiamano "le piccoline", ma poi nel momento in cui conta e c'è da parlare di calcio, tutti ascoltano tutti. Per me, nello spogliatoio siamo tutte libere di esprimere ciò che pensiamo.

Il Mondiale Under 20 in Polonia è stato uno dei momenti più importanti della tua giovane carriera. L'Italia ha raggiunto un risultato storico, arrivando fino alle semifinali. Che cosa ti ha lasciato personalmente questa esperienza?

Finché non si vive un'esperienza del genere, non è nemmeno possibile spiegarla a parole. Quello che ci ha lasciato il Mondiale è qualcosa di solo nostro e, più passa il tempo, più mi rendo conto di quanto sia stato importante per noi. È stato anche difficile riprendersi, più mentalmente che fisicamente. Passare un mese intero dentro una bolla, sempre con le stesse persone, è un'esperienza particolare. Poi, però, devi tornare al mondo reale e ricominciare con la vita di tutti i giorni. Resta comunque l'esperienza più bella della mia vita fino a questo momento.

C'è un momento o una partita che ti porterai dietro per sempre?

Gli ottavi di finale contro la Cina. Sapevamo quale partita ci sarebbe stata dopo e sapevamo che quella sarebbe stata uno spartiacque: se avessimo vinto, avremmo potuto arrivare fino in fondo. L'abbiamo portata ai rigori, anche se secondo me meritavamo di vincerla già prima. È stata una partita molto importante dal punto di vista emotivo, poi si è conclusa con il mio premio di MVP, quindi ero ancora più felice. Ma quella partita ci ha permesso di arrivare fino in fondo.

In estate avete affrontato il Manchester City, il tuo primo vero confronto con una grande realtà europea. Ci racconti quell'esperienza?

È stata un'esperienza bellissima. Loro sono uno dei top club europei ed è stato un onore affrontarli. Io sono dell'idea che, con il lavoro e la costanza, si possa arrivare a quei livelli. Prima di entrare in campo ero talmente concentrata sulla partita e sul fare risultato che ho elaborato il tutto soltanto qualche giorno dopo.

Dopo le esperienze con le giovanili azzurre, la Nazionale maggiore rappresenta naturalmente un obiettivo. Quanto senti di essere vicina a quel traguardo e quanto lavori per riuscire a raggiungerlo?

In Nazionale maggiore ci sono giocatrici di livello, molto forti. Io ho tanto da migliorare, non so cosa nello specifico, ma sicuramente mi manca un po' di esperienza: una stagione in Serie A non è abbastanza. A chi ruberei qualcosa? Mi sono sempre ispirata a Giada Greggi, mi piacerebbe avere la sua rapidità di passo in entrambe le fasi di gioco.

Quando una giovane calciatrice viene considerata una promessa, spesso le aspettative arrivano prima ancora dei risultati. Ti capita di avvertire questa pressione?

Per me, quando gioco, ansia e pressioni non esistono. Mi sono sempre concentrata sul fatto che a 17 anni giocavo in Serie A, mai sul fatto che dovessi dimostrare qualcosa. Se il mister mi ha messo in campo vuol dire che qualcosa ha visto, quindi a chi dovevo dimostrare qualcosa ho già dimostrato. Se poi giochi tranquilla, quello che sai fare esce da solo.

Nel tuo caso, però, le aspettative più grandi arrivano spesso da te stessa. In passato avevi raccontato di essere molto esigente e di concentrarti subito sul traguardo successivo. Questa mentalità ti aiuta o ti porta a non goderti i traguardi raggiunti?

Sicuramente, per molto tempo, questo atteggiamento mi ha impedito di godermi i traguardi che raggiungevo. Adesso ci sto lavorando. Sto cominciando a capire che sono una persona e che non è possibile dare sempre il 100%, ma che ci sono giornate in cui devi dare il 100% di quello che hai. E non è la stessa cosa. Anche altre persone mi stanno aiutando a capire quanto sia importante godermi il momento e i traguardi raggiunti.

Per concludere, la Fiorentina è ancora pienamente in corsa per le zone alte della classifica e il calendario propone diversi scontri diretti. A cosa può ambire questa squadra?

Siamo una squadra forte, potenzialmente non ci manca niente. Dobbiamo rimanere costanti e concentrate. La costanza è proprio ciò che ci è mancato anche lo scorso anno: facevamo punti importanti con le big e poi ne lasciavamo per strada contro le piccole. Se riusciamo ad aggiustare il tiro e a vincere partite come quella con la Ternana, allora possiamo puntare in alto.