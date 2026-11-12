Fiorentina al lavoro verso il Monza: Atta torna in gruppo e punta al rientro, Ranieri ormai pienamente recuperato
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Dopo tre giorni di riposo, la Fiorentina è tornata oggi a lavorare al Viola Park in preparazione del match contro il Monza al termine della sosta per le nazionali. Due giorni di doppie sedute per gli uomini rimasti agli ordini di Paolo Vanoli, un buon modo per rimettere un po' di benzina nelle gambe dopo un tour de force impegnativoi. E dai campi del Viola park arrivano notizie piuttosto rassicuranti per quanto riguarda gli infortunati. In particolare Arthur Atta.
Come sta AttaIl francese sta progredendo nel suo percorso di recupero ed è tornato oggi a lavorare parzialmente e gradualmente col gruppo. L'ex Udinese è sceso l'ultima volta in campo il 20 settembre prima di accusare un sovraccarico funzionale all'addome. L'obiettivo dello staff tecnico è quello di riuscire ad averlo a disposizione per la sfida di Monza. Ranieri, intanto, continua a lavorare regolarmente in gruppo.
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