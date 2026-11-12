"Il pressing della Fiorentina non è bastato a convincere il 31 enne di Copenaghen a lasciare la Francia"

Giovanni Zecchi
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La Gazzetta dello Sport si sofferma sul duello tra Juventus e Fiorentina per Hojbjerg. Il centrocampista piace ai due club:

Colpi per la Champions, pronti fin da subito. Meglio se leader capaci di aggiungere carattere e carisma alla squadra di Luciano Spalletti. A volte ritornano: la Juventus guarda con interesse ai saldi del Marsiglia e in modo particolare a Pierre-Emile Hojbjerg, capitano del club francese e della nazionale danese. L'ex Tottenham è stato vicino all'Italia già in estate, ma il pressing della Fiorentina non è bastato a convincere il 31 enne di Copenaghen a lasciare la Francia. I viola ci riproveranno in inverno, però stavolta alla corsa è pronta a iscriversi anche la Signora. Hojbjerg cerca un ultimo ballo di lusso e non è indifferente al fascino della Juventus, che negli ultimi tempi lo ha seguito dal vivo anche in nazionale.
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