Pedro avrà il tempo di dimostrare le proprie potenzialità e incidere sempre più per meritare la conferma

Redazione VN
Belgium v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2

VIDEO - Zidane e l'elogio a Lippi: "Alla Juve giocavo male", poi lui mi cambiò"

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul riscatto di Pedro Goncasalves. Questa la posizione della Fiorentina e di Fabio Paratici:

Dal Portogallo sono convinti che la Fiorentina abbia già deciso: a fine stagione la società viola riscatterà il giocatore per 22,5 milioni di euro dopo averne spesi 2,5 per il prestito oneroso. Molto più cauto il club dei Commisso che è più che soddisfatto di averlo scelto in estate grazie a un colpo last minute del d.s. Fabio Paratici che aveva fin da subito acceso la fantasia dei tifosi, ma i mesi, da qui alla fine del campionato sono così tanti che una decisione definitiva verrà presa solo in seguito, come e nella logica della formula con diritto di riscatto. Nel frattempo Pedro avrà il tempo di dimostrare le proprie potenzialità e incidere sempre più per meritare la conferma. Del tutto in salita è invece il riscatto con obbligo condizionato che prevederebbe il 60% delle presenze (da almeno 45 minuti) e un piazzamento Champions. La condizione atletica fin qui non è stata una sua alleata ma con il tempo sta aumentando, di pari passo al minutaggio. E se fino ad ora è stato titolare soltanto contro Como e Juventus, d'ora in poi si candida per diventare sempre più protagonista.
Pedro Goncalves

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti