Giornata di Superclasico per quanto riguarda la Primera Division Argentina, nella quale si stanno fronteggiando River Plate e Boca Juniors. E proprio tra le fila del River gioca l'ex difensore gigliato Lucas Martinez Quarta, il quale però non è entrato bene in partita in questa occasione. Dopo appena dieci minuti circa di gioco, infatti, l'argentino ha commesso un brutto fallo in mezzo al campo, con il VAR che è intervenuto ed ha assegnato il cartellino rosso al giocatore. Martinez Quarta era tornato al River Plate, squadra dove è cresciuto calcisticamente, a gennaio 2025, dopo aver trascorso cinque anni in viola. Tra le fila del River Plate, tra l'altro, gioca anche un altro ex viola, ovvero l'attaccante Lucas Beltran.

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