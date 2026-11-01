Il tecnico dei gigliati Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Fiorentina.
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Il tecnico dei gigliati Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Fiorentina. Ecco di seguito le sue parole su Luca Ranieri e Arthur Atta: "Per quanto riguarda Ranieri, purtroppo, ancora non ha recuperato. Su Atta, invece, vediamo, è in fase di recupero ma monitoriamo la situazione".
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