Il tecnico dei gigliati Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Fiorentina.

Redazione VN
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Il tecnico dei gigliati Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Fiorentina. Ecco di seguito le sue parole su Luca Ranieri e Arthur Atta: "Per quanto riguarda Ranieri, purtroppo, ancora non ha recuperato. Su Atta, invece, vediamo, è in fase di recupero ma monitoriamo la situazione".

Vanoli Sassuolo-Fiorentina

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