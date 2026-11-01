La conferenza stampa prima della gara di domani contro il Sassuolo
VIDEO - Fabregas: "Kean non era rotto, vi spiego cos'è successo"
Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Sassuolo di domani. Ecco le sue parole:
Sassuolo? Non è uno spartiacque. Sarà una gara importante come le altre, dobbiamo guardare le cose positive e non solo quelle negative. Gli errori sono arrivati per questione di maturità, non per altro. Quando lavoro faccio credere ai ragazzi che l'importante è sognare. Questa è stata una preparazione di recupero, abbiamo affrontate partite impegnative. Siamo giovani e dobbiamo imparare a recuperare mentalmente in fretta. Domani sarà una partita pericolosa, contro una squadra forte. In queste partite devi essere bravo a non farti ingolosire da quante occasioni crei. Poi prendi gol e finisci sotto un treno.
Infermeria
Infortunati? Non abbiamo recuperato Ranieri, ma sta migliorando. Atta sta lavorando un po' sul campo.
Oulai
Smettiamo di parlarne. Vi ho detto a chi lo paragono, con l'Atalanta è stata una bella partita. Ma Fagioli è stato criticato troppo, bisogna stare tutti con i piedi per terra. Fagioli è un giocatore importante, può fare tutto anche dal punto di vista dei ruoli. Fagioli mezzala si può fare, ma non ho Tonali. Sto aspettando anche Oulai per capire quello che mi può dare.
Perché la Fiorentina ha 5 punti?
Ci meritavamo molto di più, ma siamo in netta crescita. Abbiamo bisogno di una scintilla. Dobbiamo migliorare mentalmente, in attacco e in difesa. Bisogna migliorare da questo punto di vista.
Attaccanti?
Devono giocare con la squadra, poi i gol arrivano. Noi dobbiamo capire che sono giocatori che prediligono il crosso, ma abbiamo giocatori che preferiscono l'uno contro uno. Sono tutte cose di conoscenza. Dobbiamo lavorare di più per coinvolgere di più la punta, guardate Njie. Serve conoscere come servire i nostri attaccanti.
L'anno scorso?
Per me il passato è chiuso, siamo un'altra squadra. Sarà una partita importante, sia per noi che per loro.
La difesa?
Quando ci mettiamo nel blocco basso diventiamo passivi. Dobbiamo diventare più aggressivi e lavorare su quello, ma dipende da tutti non solo dai difensori. Questo è un dato su cui dobbiamo lavorare. Non è importante correre, ma dove e come corri. Domani dovremmo avere pazienza e stare attenti.
Titolari?
Da quando sono qua sono andati in campo sempre gli stessi. Joao Mario è stata una sorpresa, quando uno mi da tanto in allenamento la chance se la merita. Da tutti pretendo questo e come ho detto, il difficile è tenere la maglia.
Goncalves?
Un giocatore duttile, lo sapete. Allo Sporting ha fatto tanti ruoli, nella nostra squadra può fare anche la mezzala. Per noi è un giocatore importante.
Beto?
Io ci parlo molto. E' normale che all'interno di questa squadra bisogna pretendere di più da un giocatore come lui. A me l'altra sera mi è piaciuto molto, anche per pochi minuti. Io sono convinto che lui, Pedro, sono giocatori che devono capire che sono giocatori importanti.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Conferenze stampa
Vanoli: "Ranieri e Atta: ecco a che punto è il loro recupero"
Probabili formazioni
Sassuolo-Fiorentina, probabili formazioni: Fagioli rischia il posto. Due ballotaggi
Esclusive
Como, altro caso VAR: rigore tolto al Venezia. E Firenze ricorda
Giovanili
Under 18, Fiorentina-Hellas Verona LIVE: termina la partita
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti