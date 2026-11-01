Domani la Fiorentina di Paolo Vanoli se la vedrà in trasferta al Mapei Stadium contro il Sassuolo dell'ex Alberto Aquilani.

Redazione VN
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Domani la Fiorentina di Paolo Vanoli se la vedrà in trasferta al Mapei Stadium contro il Sassuolo dell'ex Alberto Aquilani. Indisponibili Ranieri ed Atta, mentre si aggregano alla prima squadra anche tre Primavera. Ecco di seguito i convocati ufficiali del tecnico viola:

BELDENTI Dennis

BRESCIANINI Marco

CHRISTENSEN Oliver (G)

CIANCIULLI Salvatore

CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

CROCI Federico

DE GEA QUINTANA David (G)

DRAGUSIN Radu-Matei

FAGIOLI Nicolò

FERNANDES SANTOS LOPES Viery

GNONTO Degnand Wilfried

GOMES BETUNCAL Norberto Bercique

JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro

LEZZERINI Luca (G)

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MASTANTUONO Franco

NDOUR Cher

NETO LOPES João Mário

NJIE Alieu Badara

OULAI Christ Ravynel Inao

PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo

PEREIRA GONÇALVES Pedro António

VALDEPEÑAS TALAVERA Victor

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