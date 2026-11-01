Domani la Fiorentina di Paolo Vanoli se la vedrà in trasferta al Mapei Stadium contro il Sassuolo dell'ex Alberto Aquilani.
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Domani la Fiorentina di Paolo Vanoli se la vedrà in trasferta al Mapei Stadium contro il Sassuolo dell'ex Alberto Aquilani. Indisponibili Ranieri ed Atta, mentre si aggregano alla prima squadra anche tre Primavera. Ecco di seguito i convocati ufficiali del tecnico viola:
BELDENTI Dennis
BRESCIANINI Marco
CHRISTENSEN Oliver (G)
CIANCIULLI Salvatore
CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
CROCI Federico
DE GEA QUINTANA David (G)
DRAGUSIN Radu-Matei
FAGIOLI Nicolò
FERNANDES SANTOS LOPES Viery
GNONTO Degnand Wilfried
GOMES BETUNCAL Norberto Bercique
JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro
LEZZERINI Luca (G)
MASTANTUONO Franco
NDOUR Cher
NETO LOPES João Mário
NJIE Alieu Badara
OULAI Christ Ravynel Inao
PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo
PEREIRA GONÇALVES Pedro António
VALDEPEÑAS TALAVERA Victor
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