Gli acquisti superano di molto le cessioni. I dati del bilancio della Fiorentina dell'ultima stagione

Filippo Caroli
Mancini

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La Fiorentina ha da poco diffuso il bilancio relativo alla stagione 2025/2026. Nell'ultima sessione di mercato la società viola ha registrato un volume d'affari importante, con 47 milioni di euro incassati sul fronte delle cessioni a fronte di 127 milioni di euro investiti per i nuovi acquisti. Una differenza di 80 milioni di euro.

Nelle tabelle che seguono sono riportate le cifre dettagliate delle singole operazioni; si precisa che i valori indicati si riferiscono esclusivamente alle basi fisse dei trasferimenti e non tengono conto degli eventuali bonus.

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ACF Fiorentina v Atalanta BC - Serie A

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