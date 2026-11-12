L'ex portiere Francesco Toldo racconta il primo impatto con la realtà viola nell'anno della B

Filippo Caroli
Mancini

VIDEO - Mancini: "Fischi a Donnarumma? Spero in una buona risposta da San Siro"

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

Francesco Toldo ha parlato in una lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali della Fiorentina dove ha ricordato la difficile prima stagione in viola:

Il primo impatto fu drammatico, perché era l'anno della Serie B e abbiamo vissuto un ambiente molto arrabbiato e i tifosi imputavano ad alcuni giocatori l'essere retrocessi. E dopo ogni partita partiva l'inseguimento nei confronti di alcuni giocatori con le macchine. Ricordo che dopo una gara col Venezia dovemmo chiuderci negli spogliatoi perché i tifosi volevano venire a prenderci. E mi son detto: "Dove sono capitato?". Poi, grazie alla lungimiranza della dirigenza e a Claudio ranieri, le cose si sono rimesse a posto ed è iniziata un'avventura fantastica
Toldo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti