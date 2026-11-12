L'ex portiere Francesco Toldo racconta il primo impatto con la realtà viola nell'anno della B
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Francesco Toldo ha parlato in una lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali della Fiorentina dove ha ricordato la difficile prima stagione in viola:
Il primo impatto fu drammatico, perché era l'anno della Serie B e abbiamo vissuto un ambiente molto arrabbiato e i tifosi imputavano ad alcuni giocatori l'essere retrocessi. E dopo ogni partita partiva l'inseguimento nei confronti di alcuni giocatori con le macchine. Ricordo che dopo una gara col Venezia dovemmo chiuderci negli spogliatoi perché i tifosi volevano venire a prenderci. E mi son detto: "Dove sono capitato?". Poi, grazie alla lungimiranza della dirigenza e a Claudio ranieri, le cose si sono rimesse a posto ed è iniziata un'avventura fantastica
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