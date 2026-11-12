Nel docufilm In un battito e nelle sue ultime dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno Roma, l'agente di Edoardo Bove, Diego Tavano, ha ripercorso il tumultuoso finale di mercato del 30 agosto 2024. Il procuratore ha raccontato i dettagli della trattativa che ha portato il centrocampista a vestire la maglia viola, rivelando retroscena infuocati con la vecchia dirigenza giallorossa pur di sbloccare il trasferimento a Firenze.

Lo scontro con la dirigenza giallorossa e la fumata bianca con la Fiorentina

"L’amore di Edoardo per la Roma è infinito, non avrebbe mai voluto lasciare il club", ha spiegato Tavano. "Quel 30 agosto ebbi uno screzio molto forte con la dirigenza di allora. Vi posso garantire che lui ha visto cose che i calciatori forse non vedranno mai fare dal proprio procuratore. Alla fine vincemmo noi, perché riuscii a strappare il passaggio alla Fiorentina all’ultimo minuto: non era quello che volevamo, però era una soluzione di prestito con opzione, che i viola avrebbero poi sicuramente esercitato, visto l'impatto straordinario che ha avuto a Firenze",

L'emozione del ritorno all'Olimpico e il legame con i colori giallorossi

Nonostante la felicissima parentesi in maglia viola, per il calciatore il cordone ombelicale con la sua città non si è mai spezzato. "Lo dice anche nel film: una delle sue più grandi emozioni di sempre è stata tornare allo Stadio Olimpico sotto la Curva Sud da avversario e sentire il suo nome invocato da tutto il pubblico. Ci tengo a ricordarlo: Edoardo è romano e romanista vero, ha la Roma dentro al cuore", ha concluso l'agente.