Il ricordo di quei giorni, la paura, ma soprattutto la forza e la determinazione di Edoardo Bove. A distanza di tempo dal malore accusato dal centrocampista durante Fiorentina-Inter del 1° dicembre 2024, L'ex portiere viola, Pietro Terracciano, è tornato su quei momenti in occasione della presentazione di "In un battito", il film documentario che racconta quanto accaduto dopo l'arresto cardiaco del giocatore viola e il percorso che ne è seguito.

L'ex portiere della Fiorentina ha voluto sottolineare soprattutto la reazione di Bove nelle settimane successive all'episodio, soffermandosi sull'esempio che il centrocampista è riuscito a trasmettere a tutto il gruppo, anche nei momenti più difficili.

Il ricordo che ho di quel periodo è più la sua reazione che ha avuto lui in quei giorni, piuttosto che il momento in cui ci siamo spaventati tutti. Sicuramente non è stato un giorno piacevole, soprattutto per lui e la sua famiglia. Però quello che ci ha regalato dopo penso sia la cosa più bella di tutta la storia. Io penso che sia stato lui a dare forza a tutti noi. Vedere come ha reagito nel giro di poche settimane, il fatto che voleva stare sempre con i compagni pur sapendo di non potersi allenare. È stato un esempio per tutti noi e per i più giovani. Per regalare un messaggio così devi essere una persona con dei valori importanti e lui, sotto questo punto di vista, è qualcosa di straordinario.