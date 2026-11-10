A Sky Sport 24, Edoardo Bove è tornato a parlare del momento più difficile della propria vita in occasione della presentazione di In Un Battito, il docufilm che ripercorre il malore accusato il 1° dicembre 2024 durante Fiorentina-Inter e il percorso affrontato dal centrocampista dopo quell'episodio. Nell'intervista, il classe 2002 ha raccontato le sensazioni legate a quella giornata, il rapporto con il defibrillatore e la vicinanza ricevuta dalla Fiorentina, senza dimenticare gli amici e i compagni che gli sono stati accanto.

Sul malore e il percorso dopo l'episodio

Avevo vent'anni quando mi sono trovato ad affrontare un evento che ha cambiato completamente il corso della mia vita. Mi sono ritrovato davanti a una situazione nuova, nella quale ho dovuto capire come andare avanti. Paradossalmente, aver avuto la possibilità di fermarmi e riflettere su ciò che stava accadendo è stata una grande fortuna. Del primo dicembre 2024 ricordo soprattutto il risveglio e la felicità nel vedere le reazioni dei miei familiari. Non ho memoria di quanto successo durante il malore e non ho vissuto direttamente quei momenti. Convivo serenamente con il defibrillatore e spero che non mi riservi altre sorprese. Non ha cambiato il mio modo di essere e non mi ha impedito di affrontare il percorso. Sapevo che, tornando a giocare, avrei potuto attraversare momenti di timore: per questo mi sono fatto aiutare da una mental coach e da uno psicoterapeuta, così da elaborare il trauma. Oggi sono più sereno e guardo al calcio con una consapevolezza diversa. Ho capito che non può essere l'unico centro della mia esistenza: nella vita ci sono tante altre cose importanti che forse prima davo per scontate.

Sulla Fiorentina

La Fiorentina per me è stata come una seconda famiglia. Mi è stata accanto nel periodo più complicato che abbia mai vissuto e non finirò mai di ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato. Mi hanno permesso di continuare a seguire la squadra anche quando non potevo essere in campo. I compagni non mi hanno mai fatto sentire escluso e hanno continuato a considerarmi parte del gruppo, nonostante fossi lontano dal terreno di gioco. Sono riconoscente a tutta la società e allo staff: è un legame che porterò sempre con me.

Il legame con Cataldi e Cobolli

Ricordo quando ero ancora in ospedale e Danilo segnò quel gol dedicandolo a me. In quei giorni veniva anche a trovarmi e riusciva persino a portarmi di nascosto del McDonald's! In poco tempo è nato un rapporto speciale: esperienze del genere creano legami profondi, destinati a durare. Sono davvero orgoglioso di averlo accanto. Cobolli? È una persona autentica, proprio come appare quando si presenta agli altri. Questa è una delle sue qualità più belle. Anche a distanza non mi ha mai fatto mancare il suo sostegno. In questi quindici mesi non mi aveva mai scritto così tanto.