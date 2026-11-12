La società viola dovrà muoversi per crescere ancora, ma su quali caselle? L'analisi reparto per reparto del nostro editorialista
Vox Populi - De Gea, Martinelli o... Quale futuro per la porta viola?
Dicono che per costruire una grande squadra si debba partire dall'asse centrale: portiere, difensore centrale, regista, centravanti. Un luogo comune, forse, ma proprio in quanto tale portatore di una buona dose di verità. La domanda quindi è: com'è messa la Fiorentina? La risposta non è semplice, e per darla bisogna far lo sforzo di buttar l'occhio un po' più in la. Della serie: guardiamo al presente, e va benissimo, ma proviamo a pensare anche al futuro.
Questione numero... unoIl portiere. Partiamo da una constatazione: la Fiorentina difficilmente riuscirà a cedere De Gea a gennaio (lo avrebbe già fatto in estate se fosse arrivata un'offerta che fosse una, e già questo dovrebbe stimolare qualche riflessione a chi accusa di lesa maestà chi osa muovergli qualche critica) e quindi lo spagnolo resterà il titolare della porta fino al termine della stagione. Un pensiero si potrebbe fare comunque sulla ricerca di un 12 affidabile e che possa prenderne il posto senza creare chissà quale scompenso qualora l'ex United dovesse andare avanti con le sue difficoltà. Il rebus però, e qua Paratici dovrà dare il meglio di sé, si aprirà a fine campionato. Puntare su Martinelli o fare un investimento su un grande nome? A me piacerebbe vedere il ragazzo, ma a maggior ragione nel frattempo o contestualmente dovrà arrivare un'alternativa esperta e credibile.
Dietro e nel mezzoCapitolo difensore. La prima speranza è che Dragusin cresca, ma se si vorrà fare un salto di qualità lì bisognerà intervenire. Serve un giocatore di spessore e personalità, bravo a guidare il reparto e a far partire l'azione da dietro. Un Gonzalo, tanto per capirci. Per quanto riguarda il centrocampo invece, credo che i viola possano star sereni. Certo, qualcosa servirà, ma con Oulai credo che la Fiorentina abbia per le mani un potenziale campione. Non è un Pirlo, ovviamente, ma ha già fatto vedere di essere uno capace di prendersi in mano il reparto senza troppi problemi. Mettiamoci quindi Atta (a proposito, sta meglio ma ancora non ci sono certezza sulla convocazione a Monza) ed ecco che per il domani da quel punto di vista non si può che vedere sereno. Manca una mezzala di grande livello, e a mio modo di vedere sarà quello il secondo grande investimento da fare in estate.
E in attacco?Chiusura su quello che per quanto mi riguarda resta un punto interrogativo: il centravanti. I fatti, come scrivevo già qualche giorno fa, mi stanno dando torto. Pellegrino infatti sta segnando con una discreta regolarità e fa intravedere numeri e potenzialità da giocatore vero. Sul fatto che possa essere il 9 del futuro però, permettetemi di avere ancora qualche perplessità che (spero) sia definitivamente spazzata via da qua a fine stagione. Provando ad avere uno sguardo un po' più a lungo termine insomma, c'è da augurarsi che quella dell'estate scorsa sia stata l'ultima rivoluzione e che, da ora in poi, si possa davvero costruire mattone per mattone. Due/tre acquisti mirati per sessione di mercato, e scelta forte e duratura sulla guida tecnica. Le basi insomma non sono fragili come farebbe pensare l'attuale classifica (anzi) ma bisogna aver la forza e la capacità di consolidarle.
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