Dicono che per costruire una grande squadra si debba partire dall'asse centrale: portiere, difensore centrale, regista, centravanti. Un luogo comune, forse, ma proprio in quanto tale portatore di una buona dose di verità. La domanda quindi è: com'è messa la Fiorentina? La risposta non è semplice, e per darla bisogna far lo sforzo di buttar l'occhio un po' più in la. Della serie: guardiamo al presente, e va benissimo, ma proviamo a pensare anche al futuro.

Questione numero... uno

Dietro e nel mezzo

E in attacco?

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Il portiere. Partiamo da una constatazione: la Fiorentina(lo avrebbe già fatto in estate se fosse arrivata un'offerta che fosse una, e già questo dovrebbe stimolare qualche riflessione a chi accusa di lesa maestà chi osa muovergli qualche critica) e quindiUn pensiero si potrebbe fare comunque sullaqualora l'ex United dovesse andare avanti con le sue difficoltà. Il rebus però, e qua Paratici dovrà dare il meglio di sé, si aprirà a fine campionato., ma a maggior ragione nel frattempo o contestualmente dovrà arrivare un'alternativa esperta e credibile.Capitolo difensore. La prima speranza è checresca, ma se si vorrà fare un salto di qualitàServe un giocatore di, bravo a guidare il reparto e a far partire l'azione da dietro., tanto per capirci. Per quanto riguarda ilinvece, credo che i viola possano star sereni. Certo, qualcosa servirà, maNon è un Pirlo, ovviamente, ma ha già fatto vedere di essere uno capace di prendersi in mano il reparto senza troppi problemi. Mettiamoci quindi(a proposito,ma ancora non ci sono certezza sulla convocazione a Monza) ed ecco che per il domani da quel punto di vista non si può che vedere sereno. Manca una mezzala di grande livello, e a mio modo di vedere sarà quello il secondo grande investimento da fare in estate.Chiusura su quello che per quanto mi riguarda resta un punto interrogativo: il centravanti. I fatti, come scrivevo già qualche giorno fa, mi stanno dando torto.infatti sta segnando con una discreta regolarità e fa intravedereProvando ad avere uno sguardo un po' più a lungo termine insomma, c'è da augurarsi che quella dell'estate scorsa sia stata l'ultima rivoluzione e che, da ora in poi, si possa davvero costruire mattone per mattone.. Le basi insomma non sono fragili come farebbe pensare l'attuale classifica (anzi) ma bisogna aver la forza e la capacità di consolidarle.