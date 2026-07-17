Da grande rischio a grande opportunità: ecco lo sforzo che deve fare Vanoli
Alla Fiorentina serve razionalità: l'editoriale per Violanews
Alla Fiorentina serve razionalità: l'editoriale per Violanews
Questa Fiorentina funziona al contrario di quella di Palladino
Perché non dovrebbe essere possibile fare altrettanto?
Il messaggio è arrivato in estate, ma andrebbe ribadito di persona
Occhi puntati sul francese, alla ricerca della miglior condizione
I giovani alla Fiorentina ci sono stati e ci sono!
Nulla vieta di discutere un altro prestito col Real Madrid
Cosa può trarre la squadra viola dagli ultimi 10 giorni?
Se Vanoli riuscirà a tirar fuori dalla rosa anche solo il 70/80% del potenziale...
Il miglioramento della Fiorentina è chiaramente visibile, ma...
Verso il primo vero test per il tecnico varesino
Il parere del nostro Matteo Magrini
Nel suo nuovo editoriale per Violanews, Matteo Magrini si concentra sulla figura di Paolo Vanoli
Oggi le analisi non tirano più, ma le riteniamo ancora migliori delle urla
Chissà se i giocatori hanno visto che festa è stata mercoledì sera
L'editoriale a commento del mercato viola appena concluso
Via uno, dentro l'altro: meglio o peggio? Secondo noi ci sta tutto
Alla Fiorentina serve un cambio di mentalità
Cominciamo a proiettarci verso la prima di campionato
Vi ricordate il tormentone Berardi-Fiorentina?
Inizia il viaggio verso Roma, finale di Coppa, inizio e fine del campionato!
Arriva Pellegrino e Firenze è quasi incredula: ma proviamo a parare i dubbi
Riflettiamo sulla differenza tra entusiasmo ed euforia
L'editoriale in risposta all'attacco di Ivan Zazzaroni
La Fiorentina inizia ad avere una forma che non può non far venire l'acquolina in bocca
A che tipo di Fiorentina sta pensando Fabio Grosso?
Quello di Paratici è uno stato di calma solamente apparente. Il DS viola sta aspettando il momento giusto per tornare a colpire e completare la rosa.
“L'ho conosciuto da ragazzino e sono felice di ritrovarlo da uomo e calciatore affermato. E' un giocatore fortissimo e sarei felice di averlo... se poi dal mercato dovessero arrivare situazioni buone…
Dice il saggio: “Roma non è stata costruita in un giorno”. Figuriamoci una società di calcio che vuole/vorrebbe tornare a lottare per obiettivi degni della città che rappresenta. E sia chiaro.
Fabio Paratici, d.s. gigliato, sta cercando di incassare il più possibile dalle cessioni, per poter chiudere ulteriori acquisti