Caso Kean, un'unica certezza: non servirebbero altri 3 anni per trovare un bomber M. Magrini Matteo Magrini 24 luglio - 14:07 24 luglio

“L'ho conosciuto da ragazzino e sono felice di ritrovarlo da uomo e calciatore affermato. E' un giocatore fortissimo e sarei felice di averlo... se poi dal mercato dovessero arrivare situazioni buone…