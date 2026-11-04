Quelli bravi li chiamano “turning point”. Momenti, attimi o fatti che possono improvvisamente cambiare il corso delle cose. Noi, più modestamente, potremmo parlare di snodi. Sia chiaro. Lungi da noi voler considerare la vittoria di Sassuolo come la svolta della stagione anche perché, dall'altra parte, c'era una squadra a dir poco allo sbando e quanto visto nel primo tempo (e fino al 2-2) è stato sinceramente preoccupante. Una squadra (la Fiorentina) lenta, senza idee, impaurita, aggrappata solo e soltanto alle fiammate di Mastantuono o alle accelerazioni di Njie. Calma, quindi, e il discorso vale anche per chi (vero mister?) dopo la partita con l'Atalanta aveva parlato di grande prestazione. Non lo era stata. Anzi. E' stata, e basta guardare cosa è successo alla banda di Sarri col Parma, la dimostrazione di come i viola siano ancora molto, ma molto indietro.

La qualità c'è, perché non servirsene?

Oulai anche a costo di sacrificare Fagioli

Gonçalves giochi quel che ha nelle gambe, ma giochi

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Ma torniamo al punto di partenza, e alla speranza che la serata di lunedì possa magari rappresentare l'alba di un nuovo giorno. Il riferimento è a quanto successo negli ultimi 20' e, in particolare, al fatto che. Lo avevamo apprezzato per come si era (ri)presentato e, per esempio,. Sembra un gioco di parole, sicuramente è una ripetizione (e chiedo venia) ma questo è. Inutile girarci tanto attorno. Questa è una rosa che ha sicuramente alcuni difetti strutturali e priva di tante caratteristiche importanti ma. Che senso ha, quindi, metterle i freni?Tanto vale, ed è questo il nodo, giocare per farne uno in più. E' una sintesi estrema, me ne rendo conto, ma il senso è quello.Lo suggerisce la direzione che ha preso il calcio (e se Dio vuole anche la Serie A) e a mio modo di vedere lo impongono i giocatori a disposizione di Vanoli.E qua, ovviamente, penso prima di tutto ad. Uno che non può più star fuori, eL'ivoriano ha strappi, aggressività, passo e spensieratezza di cui questa Fiorentina non può fare a meno. Lo dico con grande dolore:Se si vuol bene quanto gliene vogliamo noi,E poi Pedro. “”, insistono dal Viola Park. Risposta:. O Vanoli pensa che possa ogni volta (come a Sassuolo) risolvergli la partita in un quarto d'ora scarso? Lo diciamo dall'inizio della stagione, quando in panchina c'era ancora Grosso, e lo ripetiamo con ancora più convinzione oggi: