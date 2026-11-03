In vista dei prossimi impegni di Nations League, Roberto Mancini sta iniziando a valutare i possibili convocati per la Nazionale. Il CT, da sempre attento anche ai giovani talenti, potrebbe concedere un’opportunità anche all’ex viola Lorenzo Amatucci. Secondo quanto riportato da Gazzetta, il centrocampista ventiduenne, attualmente al Deportivo, sarebbe infatti tra i profili osservati in vista delle prossime convocazioni.

Amatucci sta trovando sempre più spazio nel campionato spagnolo, dove ha già collezionato nove presenze e un assist e dove, si legge, ha incantato tutti grazie alle sue capacità in regia. Le sue prestazioni non sono passate inosservate neanche tra i tifosi viola, per qualcuno, era già iniziato da tempo un sentimento di rimpianto per la sua partenza.