Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio parlando così della Fiorentina:

Una vittoria col Sassuolo che non è grandissima. Prendo solo il risultato, perché il primo tempo è stato veramente brutto. Poi Pellegrino ha fatto un gol da attaccante. Per 50-60 minuti la Fiorentina non è riuscita a evidenziare i limiti del Sassuolo. I primi due gol sono stati bellissimi ma casuali, mentre gli ultimi due sono nati dalla qualità che hai inserito in campo. Gonçalves ti ha dimostrato che a volte bastano due tocchi per fare la differenza. Partiamo da un presupposto: Vanoli è arrivato e si è affidato al centrocampo dello scorso anno perché voleva dare un’impronta, ricominciare da dove si era lasciato. Ora però ti ritrovi con Fagioli che non sta giocando, Ndour che non ha cambio di passo e Brescianini lì per via di un dualismo sbagliato con Njie, quando Gonçalves potrebbe fare l'interno senza problemi. Dipende da che tipo di partita vuoi fare. Devi schierare gente che sta bene e non puoi fissarti su certi nomi se non stanno facendo la differenza.