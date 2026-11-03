P. Arce: “Stiamo facendo bene, ma ci manca ancora qualcosa. Dobbiamo lavorare”

Nicolò Fagioli sceglie la lingua e la cultura giapponese per farsi forza in un momento sportivamente difficile. Il centrocampista gigliato ha infatti condiviso una foto sul suo profilo Instagram con la didascalia: "Mizaru Kikazaru Iwazaru".

Il significato

I nomi derivano da tre verbi giapponesi storici coniugati al negativo: mizaru (non vedere), kikazaru (non udire) e iwazaru (non parlare), uniti al suffisso arcaico -zaru (che assomiglia foneticamente alla parola giapponese per "scimmia", saru, creando un celebre gioco di parole. Questo celebre proverbio figurato (spesso associato alle tre scimmiette che si coprono rispettivamente gli occhi, le orecchie e la bocca) invita a non prestare attenzione al male, a non ascoltare cattiverie e a non pronunciare parole malvagie.

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