Un tuffo nel passato in casa Fiorentina, alla vigilia dell'impegno in UEFA Youth League. La delegazione viola, guidata dal Responsabile del Settore Giovanile Valentino Angeloni, ha incontrato una vecchia conoscenza del calcio gigliato: Valeri Bojinov. L'ex attaccante bulgaro, che ha vestito la maglia della Fiorentina, ha voluto salutare il gruppo viola, ritrovando così alcuni rappresentanti della società con cui ha condiviso una parte della propria carriera.

A raccontare l'incontro è stato lo stesso Bojinov attraverso un post pubblicato sui propri canali social, accompagnato da alcune parole di ringraziamento nei confronti del club viola: "Incontro speciale con Valery Bojinov, ex attaccante della Fiorentina e talento calcistico, che ha congratulato la delegazione della Fiorentina, guidata dal Manager del Settore Giovanile Valentin Angeloni, in occasione della partita della UEFA Youth League. Grazie @acffiorentina 💜💜💜 Incontro speciale con Valery Bojinov, ex attaccante della viola e talento calcistico, che voleva salutare la delegazione della Fiorentina, guidata dal Manager del Settore Giovanile Valentino Angeloni, in occasione della partita della UEFA Youth League. Grazie mille"