L'analisi di Marinozzi sui viola: i troppi errori in difesa, le scelte tattiche di Vanoli e le grandi qualità di Gonçalves e Oulai.

Redazione VN
Pinones Arce

P. Arce: “Stiamo facendo bene, ma ci manca ancora qualcosa. Dobbiamo lavorare”

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Il giornalista Andrea Marinozzi ha parlato della Fiorentina attraverso il suo canale YouTube. Le sue parole sui viola:

La Fiorentina evidenzia ancora parecchie crepe. Il primo gol incassato è davvero banale, così come il secondo. Fagioli perde un pallone velenoso, d'accordo, ma si poteva comunque anticipare l'azione e metterci una pezza. Per quale motivo Dragusin non scappa all'indietro? Jimenez perde il contatto con Laurienté, ma Dragusin avrebbe potuto leggere prima la giocata e ripiegare per anticipare tutti, mentre invece rimane piantato a metà strada. Poi, sulla seconda rete, Jimenez commette un'ingenuità enorme. È proprio a causa di queste insicurezze che Vanoli sta prendendo decisioni che faranno discutere, come quelle su Brescianini, Ndour e Fagioli. La Fiorentina necessita di estrema solidità e, agli occhi del tecnico, questi uomini ne garantiscono di più rispetto a chi finisce in panchina. Resta comunque preoccupante questo continuo vacillare

Pedro Goncalves

Goncalves e Oulai

Pedro Goncalves resta un profilo di altissimo livello, non solo sul piano della tecnica ma anche per carisma e personalità. È un vincente, abituato a competere sotto la pressione di dover conquistare solo i tre punti, e questa mentalità può trasmetterla a un gruppo così verde. Può davvero ribaltare il volto della Fiorentina, perciò Vanoli deve fare ogni sforzo per trovargli la giusta collocazione tattica. A me convince molto anche Oulai: si sta ancora inserendo e forse risente un po' della situazione di squadra attuale, ma in prospettiva si rivelerà un grande colpo per il futuro della Viola

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