E vennero i giorni di Fiorentina-Juventus. Quei giorni che (un tempo) portavano con sé un pizzico di ansia accompagnata però da quintali di orgoglio ed entusiasmo, energia positiva e senso d'appartenenza. Altro calcio, probabilmente, altro mondo. Sicuramente, altra Fiorentina e altri fiorentini. Tutto era diverso, e non avrebbe senso star qua ora a dire se era migliore. Anzi. Sarebbe probabilmente sbagliato. Perché ogni epoca ha i suoi “costumi” e i suoi modi di vivere e se questo è vero nel discorso ci va messo anche il calcio. Inutile insomma perder tempo nel rimpiangere quello che è stato. Meglio, molto meglio, cercare di adeguarsi al presente e (soprattutto) provare a costruirsi un futuro.

Non esageriamo con l'importanza ma...

Serve coraggio

Fagioli e/o Oulai?

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Detto questo, e tornando a bomba sulla partita di domenica, credo che il gruppo a disposizione di Vanoli abbia davanti a sé(in passato è successo spesso, tanto per dimostrare che non sempre quello che abbiamo alle spalle merita di esser ricordato con nostalgia) ma con la consapevolezza che. Missione certo non semplice, ma raramente al Franchi si è presentata una Vecchia Signora malandata come quella che arriverà tra un paio di giorni.Certo, per sfruttare le debolezze altrui bisogna mettere in campo il. Un confronto triste, tra due squadre attanagliate dalla paura. E' quella, la lezione da portarsi dietro.E poi ancora. La Juventus almeno fino ad ora è parsa squadra lenta e orizzontale, blanda e incapace di opporsi a chi l'ha costretta ad aumentare i giri del motore. Mi viene il mente il Genoa. Ecco,E Fagioli?, ha detto più volte. E non c'è bisogno che sia io a fargli notare chi ultimamente, tra i due, se la sia meritata. In fondo, per l'ex centrocampista della Juve, è arrivato il momento della verità.. Perché questa è la serie A, e ad un certo punto bisogna pur smettere di comportarsi come se dall'altra parte ci fosse un esordiente.