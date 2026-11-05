La lista dei convocati di Roberto Mancini per l'accesso alla Nations League
VIDEO - Il racconto della sedia di Mondonico nella serata di Amsterdam
Domenica sera l'Italia torna a radunarsi a Coverciano per affrontare le ultime due gare del girone di Nations League. La Nazionale di Mancini sfiderà Francia (giovedì 12 novembre allo stadio Giuseppe Meazza di Milano) e Belgio (domenica 15 novembre allo stadio Re Baldovino di Bruxelles).
La lista dei convocati dal ct:
Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);
Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);
Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).
© RIPRODUZIONE RISERVATA