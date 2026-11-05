Francesco Flachi, al Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato il momento della Fiorentina:

"Le altre Juventus erano un'altra cosa. Ci sono stati troppi cambiamenti in società, l'ambiente Juve è diverso da tutti gli altri, con una mentalità di livello. Prima avevano giocatori di esperienza come Buffon, Chiellini e Bonucci, che avevano assorbito l'esperienza della società, ed una volta finito questo ciclo sono aumentate le difficoltà. Non sarei mai andato alla Juventus, ma va detto, non mi hanno mai chiamato. Da fiorentino non sarebbe stato fattibile, per un senso di rispetto per la mia città. Tutti vogliono vedere Goncalves, e quello che ha fatto vedere dimostra che sia un'ottimo giocatore, vede prima la giocata e manda in porta i compagni. Con chi dialoga Mastantuono? Si, porta tanto palla, ma chi è che può avere la capacità di trovarlo, se non Goncalves. Se ci fosse stato Brescianini il gol del 2-3 non sarebbe arrivato, probabilmente avrebbe scaricato il pallone."+

Vanoli: "Bisogna vedere se ha la forza di essere offensivo. Inizio ad avere qualche dubbio sul 4-3-3, In quei 20 minuti con il 4-2-3-1 c'è stato entusiasmo, e per me deve giocare Oulai. Vanoli deve sfruttare il momento dell'ivoriano, visto che le difficoltà di Fagioli. Con L'Inter siamo stati troppo conservativi, i cambi hanno abbassato la squadra. A me Fagioli piace, ma deve capire che bisogna dare qualcosa di più. Quello che ha scritto? Per me ha fatto una cazzata, ti ritorna tutto contro. Firenze lo ha coccolato, poi so che non era riferito alla città, ma in questo momento non sta giocando bene. In queste situazioni qui non si parla, solo il campo può cambiatre dei giudizi. Mi auguro che questo possa dargli le motivazioni giuste."