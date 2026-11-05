La tensione accumulata sul rettangolo verde si è tagliata con il coltello nei minuti finali della sfida contro il Porto. Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, l'immagine simbolo della serata del Napoli è lo scontro ravvicinato tra Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca, un episodio giudicato "troppo brutto per essere vero" e specchio fedele di una squadra in ebollizione. Dopo un movimento errato dell'attaccante, il fuoriclasse belga ha iniziato a sbracciare vistosamente verso il compagno, replicando un atteggiamento già visto nel corso del match. Questa volta, però, l'ex Udinese non ci è stato: muso duro, reazione immediata e parole pesanti rivolte a KDB ("f...k off"), in un faccia a faccia che ha fatto il giro dei social e certificato il clima tesissimo all'interno del gruppo partenopeo.

Da Politano a Hojlund: gli sfoghi senza filtri del post-gara

Il nervosismo esploso sul prato verde ha trovato immediata continuità nelle interviste del dopo-partita, trasformandosi in una vera e propria pubblica autocritica collettiva. Matteo Politano ha aperto le danze a Sky Sport puntando il dito contro le responsabilità mediatiche dello spogliatoio: "Mi piacerebbe che ogni tanto venisse qualche altro compagno a parlare in tv, non sempre noi italiani".

Sulla stessa lunghezza d'onda la rabbia incontenibile di Scott McTominay ai microfoni di Amazon Prime Video: "Certo che sono arrabbiato, abbiamo perso 4-1, perché dovrei sorridere? Sono arrabbiatissimo! Sono così arrabbiato che non riesco a spiegarlo a parole". A chiudere il cerchio ci ha pensato Rasmus Hojlund, che ha allargato il mirino a tutte le componenti del club: "Dobbiamo guardarci tutti allo specchio, non solo allenatore e giocatori, anche la società. Dobbiamo prenderci tutti le nostre responsabilità". Una tempesta perfetta da cui il Napoli dovrà cercare di risalire la china a tempo di record, con l'impegno di campionato contro la Lazio ormai alle porte.