Le parole di Matteo Politano dopo il pesante KO di Oporto: lo sfogo sui senatori e gli italiani, l'analisi dei cali difensivi e l'unione col mister
VIDEO - Record di espulsi: mega-rissa si trasforma in guerriglia, 51 cartellini rossi
Nel dopo-gara di Oporto, l'atmosfera in casa partenopea si fa rovente. Intervenuto a Sky Sport, Matteo Politano ha iniziato l'intervista con un'esternazione limpida e diretta sulle dinamiche di squadra nel presentarsi di fronte alle telecamere nei momenti difficili: "Ci metto sempre la faccia, ma vorrei che venisse anche qualche altro compagno a dare spiegazioni, non sempre e solo noi italiani. Ma va bene così, me la prendo io la responsabilità".
La tenuta del gruppo e lo sguardo al campionato
Politano ci ha tenuto a rassicurare sull'unione dello spogliatoio con la guida tecnica, spostando il focus sull'imminente impegno di campionato: "La mia non è un'accusa o un attacco rivolto a qualcuno in particolare: siamo tutti compatti col mister, ma stiamo indubbiamente faticando. Ora dobbiamo compattarci, fare gruppo e proiettarci subito a domenica. Mi auguro che l'infermeria possa svuotarsi presto per recuperare qualche infortunato e ripartire a spron battuto nel nostro campionato".
© RIPRODUZIONE RISERVATA