Nel dopo-gara di Oporto, l'atmosfera in casa partenopea si fa rovente. Intervenuto a Sky Sport, Matteo Politano ha iniziato l'intervista con un'esternazione limpida e diretta sulle dinamiche di squadra nel presentarsi di fronte alle telecamere nei momenti difficili: "Ci metto sempre la faccia, ma vorrei che venisse anche qualche altro compagno a dare spiegazioni, non sempre e solo noi italiani. Ma va bene così, me la prendo io la responsabilità".

La tenuta del gruppo e lo sguardo al campionato

Politano ci ha tenuto a rassicurare sull'unione dello spogliatoio con la guida tecnica, spostando il focus sull'imminente impegno di campionato: "La mia non è un'accusa o un attacco rivolto a qualcuno in particolare: siamo tutti compatti col mister, ma stiamo indubbiamente faticando. Ora dobbiamo compattarci, fare gruppo e proiettarci subito a domenica. Mi auguro che l'infermeria possa svuotarsi presto per recuperare qualche infortunato e ripartire a spron battuto nel nostro campionato".