Un'escalation travolgente che premia le ultime prestazioni sul campo: Alieu Njie sta vivendo un momento di grazia assoluta. Il giovane talento della Fiorentina, a segno sia contro l'Atalanta che contro il Sassuolo, ha raggiunto un traguardo fondamentale nella propria carriera: la prima chiamata nella Nazionale maggiore svedese. Il Commissario Tecnico Graham Potter ha ufficializzato la lista dei convocati per le decisive sfide di Nations League, inserendo il classe 2005 viola tra le novità assolute del gruppo svedese.

I numeri in viola e il retroscena di Potter

L'impatto di Njie nella stagione gigliata è testimoniato dai numeri: 2 reti e 2 assist nelle ultime due uscite e un bottino complessivo di assoluto spessore in Serie A. Il CT Potter non ha nascosto l'entusiasmo ai microfoni della testata svedese Expressen, rivelando un simpatico retroscena sulla convocazione: "Ho cercato di non parlargli prima per fargli una bella sorpresa. Alieu è in grande forma, ha segnato due gol nelle ultime due partite e gioca con continuità nella Fiorentina impressionando tutti. Viene dall'Under 21 e lo conosciamo bene: è un calciatore che stiamo tenendo d'occhio da molto tempo. Ogni settimana mette a referto gol e assist, ha fiducia e una condizione eccellente. Sono davvero entusiasta di poter lavorare con lui".

Gli impegni di Nations League

La Svezia, attualmente in vetta al proprio raggruppamento di Nations League, si appresta ad affrontare un doppio appuntamento decisivo per la promozione in Lega A: sabato 14 novembre contro la Bosnia ed Erzegovina e martedì 17 novembre contro la Polonia. Un palcoscenico prestigioso in cui l'esterno della Fiorentina proverà a mettere al servizio della propria selezione il gran momento di forma mostrato in maglia viola.