"Nel 2024, dopo la scadenza del contratto, non c'era possibilità di continuare a Firenze"
VIDEO - I migliori marcatori U21 in Serie A dal 2000 a oggi: quanto ex viola!
Gaetano Castrovilli, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Mi sto allenando col Figline e c'è tanta voglia di ripartire. Ho commesso delle scelte sbagliate e ora sono pronto per mettermi in mostra. Ho sbagliato procuratore a inizio calciomercato, mi sono state fatte delle promesse che non sono state mantenute. Non sono più come quello di una volta, adesso sono come una scommessa. A gennaio spero di trovare una sistemazione.
Rinnovo con la Fiorentina?
Io avrei finito la carriera a Firenze, sul rinnovo non era questione di soldi ma si è bloccato tutto sulla firma. Poi stavo andando in Inghilterra e non passai le visite mediche. Non voglio dire cosa è successo per rispetto della Fiorentina. Mi rimane tanto rammarico. Nel 2024, dopo la scadenza del contratto, non c'era possibilità di continuare a Firenze.
I viola oggi
Mi piace tanto Mastantuono e il rientro di Atta darà una grande mano. Poi Pedro Goncalves e Fagioli hanno una qualità assurda.
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