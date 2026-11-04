"Nel 2024, dopo la scadenza del contratto, non c'era possibilità di continuare a Firenze"

Redazione VN
Fiorentina v Benevento - Coppa Italia

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Gaetano Castrovilli, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno. Ecco le sue parole:

Mi sto allenando col Figline e c'è tanta voglia di ripartire. Ho commesso delle scelte sbagliate e ora sono pronto per mettermi in mostra. Ho sbagliato procuratore a inizio calciomercato, mi sono state fatte delle promesse che non sono state mantenute. Non sono più come quello di una volta, adesso sono come una scommessa. A gennaio spero di trovare una sistemazione.

Rinnovo con la Fiorentina?

Io avrei finito la carriera a Firenze, sul rinnovo non era questione di soldi ma si è bloccato tutto sulla firma. Poi stavo andando in Inghilterra e non passai le visite mediche. Non voglio dire cosa è successo per rispetto della Fiorentina. Mi rimane tanto rammarico. Nel 2024, dopo la scadenza del contratto, non c'era possibilità di continuare a Firenze.
Castrovilli

I viola oggi

Mi piace tanto Mastantuono e il rientro di Atta darà una grande mano. Poi Pedro Goncalves e Fagioli hanno una qualità assurda.

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