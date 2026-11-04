Le parole del Direttore del Settore Giovanile viola, Valentino Angeloni, al termine della sfida di ritorno di Youth League, vinta dai gigliati per 0-3.

Redazione VN
Fiorentina v Benevento - Coppa Italia

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Le parole del Direttore del Settore Giovanile viola, Valentino Angeloni, al termine della sfida di ritorno di Youth League, vinta dai gigliati per 0-3.

I ragazzi sono stati bravissimi nel doppio confronto. Già dalla prima partita avevamo messo un importante sigillo. Oggi era un importante banco di prova e abbiamo meritato la vittoria. La Fiorentina non aveva mai raggiunto il terzo turno di Youth League e questa è una grande gioia per i ragazzi e per tutta la società. L'obiettivo sicuramente è confrontarsi con realtà diversa e cercare di andare più avanti possibile.
angeloni

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