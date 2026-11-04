Oggi al Piazzale Michelangelo si è svolta la celebrazione delle Forze Armate, con Sergio Mattarella e il Ministro alla Difesa Guido Crosetto. Ovviamente tutta la zona è rimasta chiusa al traffico, creando diversi disagi ai cittadini.

Tra le varie macchine in coda c'era anche Joao Mario, che si è ritrovato bloccato dal cambio della viabilità della zona. Qui lo scatto: