Graziani al Pentasport analizza la Fiorentina: da Fagioli a Oulai, passando per Gonçalves e le priorità del mercato di gennaio.

Redazione VN
Brova dei fatti Vanoli

Vanoli, adesso sciogli le briglie a questa Fiorentina: il talento al comando!

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Dalle gerarchie in mezzo al campo alle priorità del prossimo mercato, passando per il rendimento di Fagioli e le difficoltà della fase difensiva. Ciccio Graziani, intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato diversi aspetti del momento della Fiorentina, soffermandosi anche sul peso della sfida contro la Juventus per il pubblico viola.

La rivalità con la Juventus

Per il Torino l'odio per la Juve è più comprensibile, perché si tratta di un derby. A Firenze, invece, non è un derby: è qualcosa di più. Per me la partita contro la Juventus è molto più sentita dai fiorentini che dai tifosi granata.
Graziani sulla Fiorentina

Le scelte a centrocampo e il mercato di gennaio

Oulai non mi dispiace, poi se vogliamo dare più spazio a Fagioli va bene. Però non è che Fagioli e Ndour siano così indispensabili per questa Fiorentina. Le grosse difficoltà di questa squadra sono nella fase difensiva: è lì che mi concentrerei a gennaio.

Il caso Goncalves

Lo abbiamo visto poco. Non ritengo possibile che un giocatore dopo due mesi non sia ancora in condizione. Evidentemente Vanoli non lo considera un giocatore più importante degli altri. Ad oggi dobbiamo vederlo come un'alternativa a chi gioca dal primo minuto.

Le critiche a Fagioli

Queste continue critiche a Fagioli mi sembrano esagerate. Bisognerebbe essere più equilibrati nel dare i giudizi. Per me resta un buon giocatore, ha qualità, tecnica e visione di gioco. Ovviamente non è un fenomeno, ma non dimentichiamoci che è nel giro della Nazionale: quindi tanto bischero non deve essere.

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