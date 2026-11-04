Un post social dopo la rocambolesca vittoria di ieri
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"Absolute cinema", così il Manchester United ha commentato la rocambolesca vittoria contro la Roma di Gasperini. Il club inglese, dopo aver rimontato 2 gol di svantaggio, ha postato sui social un post che mostra le vittorie più pesanti dello United contro i giallorossi. Uno sfottò nei confronti della squadra di Gasperini. Ecco il post:
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