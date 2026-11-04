La Fiorentina ricorda Bernardo Rogora e si stringe attorno alla sua famiglia dopo la scomparsa dell'ex calciatore viola, tra i protagonisti del secondo Scudetto della storia gigliata, conquistato nel 1969.

Attraverso un comunicato ufficiale, il club ha voluto esprimere il proprio cordoglio, rendendo omaggio a uno dei protagonisti di una delle pagine più importanti della propria storia. (Qui il ricordo di Roberto Romoli Presidente dell'Associazione Storia Viola)

La Fiorentina esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Bernardo Rogora, eroe del secondo Scudetto viola.

Con 173 presenze e 5 reti in maglia viola, Rogora ha contribuito alla conquista dello Scudetto del ‘69, della Coppa Italia del ‘65/‘66 e della Mitropa Cup nel ‘66. https://t.co/04VgXYOc9a