C'è un Kvaratskhelia sulla strada della Fiorentina Primavera in Youth League. Nel terzo turno della competizione, i viola affronteranno la Dinamo Tbilisi, formazione georgiana nella quale milita Tornike Kvaratskhelia, fratello minore di Khvicha, ex attaccante del Napoli e oggi stella del Paris Saint-Germain. Un cognome importante, dunque, per il prossimo avversario della squadra viola, che dovrà fare i conti anche con il giovane talento georgiano.

La Dinamo Tbilisi ha conquistato la qualificazione al termine di un doppio confronto movimentato contro il Copenaghen. Dopo il successo per 3-0 nella gara d'andata, i georgiani hanno incassato lo stesso risultato al ritorno, permettendo ai danesi di ristabilire la parità nel punteggio complessivo. La sfida si è così decisa ai calci di rigore, dove ad avere la meglio è stata la formazione georgiana.

Sarà quindi la Dinamo Tbilisi l'avversaria della Fiorentina nel terzo turno di Youth League. E tra i nomi da seguire ci sarà inevitabilmente quello di Tornike Kvaratskhelia, chiamato a misurarsi con i viola in una doppia sfida che mette in palio l'accesso alla fase successiva della competizione.