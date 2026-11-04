Njie convince sotto ogni punto di vista

Redazione VN
Fiorentina v Benevento - Coppa Italia

VIDEO - I migliori marcatori U21 in Serie A dal 2000 a oggi: quanto ex viola!

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

Njie sta convincendo con la maglia della Fiorentina a furia di gol e assist. La Svezia se ne è accorta è ha convocato l'attaccante viola senza troppi dubbi. L'ex Torino così cerca di imporsi anche nella Nazionale maggiore, mettendosi così in mostra anche su palcoscenici europei. Ecco il post:

Caricamento post Instagram...
REGGIO EMILIA STADIO MAPEI STADIUM SERIE A FIORENTINA VS SASSUOLO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti