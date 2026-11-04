Njie sta convincendo con la maglia della Fiorentina a furia di gol e assist. La Svezia se ne è accorta è ha convocato l'attaccante viola senza troppi dubbi. L'ex Torino così cerca di imporsi anche nella Nazionale maggiore, mettendosi così in mostra anche su palcoscenici europei. Ecco il post:

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