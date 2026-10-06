Alieu Njie ha segnato ieri il suo primo gol con la Svezia Under 21. L'attaccante viola è andato a segno nella sfida di qualificazione per gli Europei di categoria contro la Macedonia del Nord. E nel post partita ha mandato un messaggio forte e chiaro al CT della nazionale maggiore Graham Potter.

Le parole di Njie

Per me, se giochi in Serie A, che uno dei cinque campionati più importanti, devi giocare anche in nazionale maggiore. E giocare (in Serie A) è un bonus. Per me, l'importante è essere convocato in nazionale maggiore. Sono cose che succedono, immagino che dovrò aspettare e vedere. Devo fare del mio meglio affinché mi noti.

Convinto delle sue qualità e quasi spavaldo, Njie ha risposto così a chi gli chiedeva cosa pensa di fare per convincere il CT: "In realtà non ne ho idea. Immagino che dovrò semplicemente continuare a lavorare a Firenze e farlo al meglio, in modo che mi chiami al prossimo incontro. Spero che accada già nel 2027". Nelle scorse ore l'attaccante della Fiorentina aveva raccontato anche la trattativa estiva e il pensiero di trasferirsi in Premier League.