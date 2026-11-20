Direttore generale della Fiorentina nell'anno del centenario, Alessandro Ferrari ha ripercorso il significato di questo traguardo per il club e per la proprietà, soffermandosi sulla figura di Rocco Commisso: "Essere direttore generale nell'anno del centenario è una grande responsabilità e una grande fortuna, perché capita una volta sola nella vita. Bisogna ricordarsi della storia, vivere il presente e pensare al futuro senza dimenticare nessuno, ma pensando anche a quanto sarebbe piaciuto a Rocco godersi questo centro sportivo. C'è rammarico perché non ha potuto godersi di più l'unico regalo che si è fatto nella vita, ma anche la carica per portare avanti ciò che voleva. Rocco era buono, semplice, genuino: il giorno dopo uno stellato ti chiedeva un piatto di spaghetti aglio, olio e peperoncino. Quando è sceso dall'aereo e ha visto 19 mila persone è diventato subito il tifoso più accanito della Fiorentina: voleva fare uno stadio nuovo e portare il club a livelli importanti".

Dall'avvio difficile ai giovani: "Mattoncini per il futuro e passi in avanti"

Ferrari ha poi commentato la partenza complicata della stagione viola dopo un mercato estivo importante e l'importanza di dare continuità al progetto tecnico e societario: "La luce nel calcio si accende e si spegne in fretta. Siamo partiti con delle difficoltà e Rocco sul mercato avrebbe detto: 'Quanto mi hai fatto spendere?'. Ma è stata fatta una campagna acquisti importante e ora stiamo lavorando per recuperare terreno, con più convinzione, serenità e amalgama dopo la sosta. Con Giuseppe Commisso il concetto di famiglia resta al centro: abbiamo definito questa annata come una serie di mattoncini da mettere per costruire qualcosa di importante, senza dover ributtare giù tutto. Servono continuità, un passaggio di consegne per trasmettere cosa significa Firenze e spazio per far crescere i tanti giovani che abbiamo in rosa".

Il pensiero per Barone, Astori e Bove: "Il rispetto e la passione restano centrali"

In chiusura, il dirigente gigliato ha ricordato le figure umane che hanno segnato gli ultimi anni a Firenze, da Joe Barone a Davide Astori fino a Edoardo Bove, sottolineando l'iniziativa legata a Fiorentina-Cagliari: "Rocco e Joe Barone sono stati due artefici di questa meraviglia: Joe girava qui a qualsiasi ora ed era una persona unica. Se potessi chiedere loro qualcosa, chiederei come migliorare in tutto, sul campo, sui conti e sui giovani, e chiederei aiuto perché sarebbero necessari. Ripensare a momenti drammatici come quello di Edoardo Bove fa impressione, ma per fortuna è un ragazzo eccezionale e ha reagito bene. Per la gara col Cagliari, legata al ricordo di Davide Astori, ho proposto di far entrare chi si chiama Viola: la sua famiglia ha una forza incredibile e il rispetto per chi lavora qui ogni giorno resta fondamentale".